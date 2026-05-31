Alman turistten, Türkiye'deki 'CİMER' sistemine övgü

Türkiye, turizm konusunda dünyanın en önemli noktalarından biri.

Birçok milletten vatandaşlar yılın 365 günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte ziyarette bulunabiliyor.

Bu milletler arasında öne çıkanlardan bir tanesi ise Almanlar.

ESNAFLAR SIK SIK FIRSATÇILIĞA BAŞVURUYOR

Öte yandan bazı fırsatçı esnaflar, turistleri kandırarak ürünleri için belirlenenden çok daha yüksek ücretler talep ediyor.

Bazıları ise sahte ürünlere orijinalmiş gibi para alarak turistleri zor durumda bırakıyor.

CİMER SİSTEMİ TURİSTLERİN YANINDA

Ancak vatandaşların şikayetlerine çözüm üretmek için kurulan CİMER sistemi bu konuda turistlerin de yanında.

Daha önce Türkiye'ye ziyarete gelen bir Alman kadın, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak CİMER sistemi için övgü dolu ifadeler kullandı.

"GÜMÜŞ DİYE ALDIK AMA DEĞİLDİ"

Almanya'da Türkiye hakkında özlediği bir şeyin CİMER olduğunu ifade eden kadın, yaşadığı bir anıyı anlatarak şunları kaydetti:

“Kaş gümüş takısıyla ünlü olduğu için bir arkadaşımız tatilde buradaki bir dükkandan küpe ve bileklik aldı.



Satıcı gümüş olduklarını söyleyip tartarak sattı ama sonra takılar bakır renginde akmaya başladı; yani gümüş diye satılan şey aslında gümüş değildi.”

"SATICI ASLA GERİ DÖNMEDİ"

Daha sonra satıcı ile iletişim kurmada zorlandıklarını ifade eden kadın, "Arkadaşımız tatilden çoktan döndüğü için biz burada kalanlar olarak dükkana gittik, dükkan zaten Google Maps'te de çıkmıyor, dolandırıcı bir yermiş yani.

Satıcıyla konuşmaya çalıştığımızda "Ben onun gümüş olduğunu demedim ki, ben çelik diye sattım" dedi ama bize numarasını verdi.

Arkadaşımız satıcıyı aramaya, ona ulaşmaya çalıştı ama asla geri dönmedi." dedi. "

"CİMER OLMASA TURİST KAZIKLAMAK DAHA KOLAY"

En sonunda CİMER' başvurduklarını ve çözümü burada bulduklarını ifade eden Alman vatandaşı, Sonra arkadaşımız CİMER'e yazdı ve bir anda onu arayıp "Şikayeti geri çeker misiniz, biz paranızı geri verelim" dediler.

Bazı mekanizmalar insanları düzgün davranmaya zorluyor, eğer CİMER olmasa turist kazıklamak daha da kolay." diye konuştu.