ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack açıklaması

ABD'de görev değişimi...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önemli bir duyuruda bulundu.

Rubio açıklamasında, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak görev süresinin sona erdiğini belirtti.

"DEĞERLİ BİR ROL ÜSTLENDİ"

Barrack'a çalışmaları için teşekkür eden Rubio, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak son derece değerli bir rol üstlendi.

Görev süresi sona eriyor olsa da Barrack, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine ilişkin anlayışı sayesinde hem Suriye'de hem de Irak'ta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi adına önemli görevler üstlenmeye devam edecek ve ülkemiz adına başarılar elde etmeyi sürdürecek." dedi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin bir diğer açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Truth Social hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı, Barrack için övgü dolu ifadeler kullandı.

"IRAK ÖZEL BAŞKANLIK TEMSİLCİSİ OLARAK ATANACAK"

Barrack'ın Suriye ve Irak konusunda önemli bir rol almaya devam edeceğini vurgulayan Trump, şunları kaydetti:

“Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olarak olağanüstü bir iş çıkaran Tom Barrack'ın, Suriye ve Irak Hükümetleri ile stratejik iş birliğimizi ilerletirken ve onlarla olan ilişkimiz büyümeye devam ederken, Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.”

"TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK"

Barrack'ın çalışmaları nedeniyle memnuniyet duyduklarını ifade eden Trump, "Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak kalmaya devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle faaliyet gösterecektir.

Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye devam etme konusundaki kararlılığını büyük bir takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.