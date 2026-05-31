Zonguldak'ta 28 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu
Kız arkadaşının “3 kişi geldi, bıçakladı” ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Ercan Kolçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin kız arkadaşı ise olaydan sonra gözaltına alındı.
Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Hacıali köyünde, gece saatlerinde K.Ç. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbarında, eve gelen 3 kişinin erkek arkadaşı Ercan Kolçak’ı bıçaklayarak yaraladığını söyledi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları gencin bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınan Ercan Kolçak, öğle namazını müteakiben öldürüldüğü evin yaklaşık 200 metre yakınındaki köy mezarlığında toprağa verildi.
KIZ ARKADAŞ GÖZ ALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Kolçak’ın kız arkadaşı K.Ç.’yi gözaltına aldı.
K.Ç.’nin jandarmadaki sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.