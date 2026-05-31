Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu seçildi

Gururlandırmaya devam ediyor.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor.

Takımın kilit isimlerinden biri 21 yaşındaki yıldız, gösterdiği performanslar ile sık sık manşetleri süslüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YILIN ÇIKIŞ YAPAN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

BAYERN MÜNİH'E KARŞI GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Arda Güler, Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan maçta attığı iki golle gündem olmuştu.

Karşılaşmada jeneriklik gollere imza atan Arda, takımının Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin önüne geçememişti.

20 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Real Madrid'de geride kalan sezonda toplamda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç yıldız, 6 gol ve 14 asist ile skora 20 kez katkı sağladı.