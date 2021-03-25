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    Antalya'da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı

    Erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen bir adamla tartışan öfkeli kadın, otomobilin ön camını kırdı. O anlar bir cep telefonu tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:49
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    Antalya'da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı

    Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde öfkeli kadın ile erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında kadın, kaldırımdan basketbol topu büyüklüğünde bir taş aldı.

    O sırada erkeğe bağıran kadın, öfkeyle taşla otomobilin ön camına atıp patlattı.

    ADAM ÇARESİZCE İZLEDİ

    Çaresiz şekilde kadını izleyen adam, öfkelenip otomobilin camına kendisi de vurdu. Aracının arka camına tekme de atan adam, kadına bir şeyler söyledikten sonra aracına bindi ve araç içine sarkan camları ayağıyla vurarak dışarı attı.

    KAVGA ANLARI KAMERADA

    Önce kadın, ardından da erkek otomobiliyle sokaktan ayrıldı.

    Yaşanan kavga ve kadının otomobilin camının taşla patlatma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Antalya da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı #1

    Antalya da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı #2

    Antalya da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı #3

    Antalya da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı #4

    Antalya da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı #5

    Antalya da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı #6

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