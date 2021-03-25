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Antalya'da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı

Antalya'da erkek arkadıyla tartışan kadın, arabanın camını patlattı

Erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen bir adamla tartışan öfkeli kadın, otomobilin ön camını kırdı. O anlar bir cep telefonu tarafından kaydedildi.