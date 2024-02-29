DHA
Antalya'da bu sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Serik ilçesinde A.B. ve karısı arasında tartışma çıktı.
Eşinin aracını yaktı
Çıkan tartışma sonrası sinirlenen A.B., eşinin aracını alarak boş bir araziye götürerek ateşe verdi.
Boş tarlada bir otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangından araç kullanılmaz hale geldi.
Aracı yaktığını itiraf etti
Aracı yakan A.B. ise aracı yaktıktan sonra polis merkezine giderek, eşine sinirlendiği için arabasını yaktığını itiraf etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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