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Antalya'da eşine sinirlenen adam aracını ateşe verdi

Antalya'da eşine sinirlenen adam aracını ateşe verdi Eşine sinirlendiği için aracını yakan adam polis merkezine giderek yaktığı otomobili itiraf etti. Yanan araç ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.