Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İhsan Aras Mersinli, babasına ait olduğu belirtilen 5 tabanca ve 7 şarjörü sırt çantasında getirerek iki ayrı sınıfa girdi ve rastgele ateş açtı.

Bu saldırı sonucunda 8 öğrenci ile 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Saldırgan, olay sırasında kendi hayatına son verdi.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklandı.

OLAYA İLİŞKİN KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlara yönelik çalışmalar neticesinde 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

Olayın terör bağlantısı olmadığı, bireysel bir saldırı olduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitleri tamamlandı.

Ölenler arasında matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Adnan Göktürk Yeşil ve Kerem Erdem Güngör yer alıyor.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLİYOR

Otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.

Aileler, derin bir yas içinde yakınlarının cenazelerini alarak defin hazırlıklarına başladı