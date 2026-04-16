Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası

Türkiye'nin gözünü çevirdiği Narin Güran davasında kritik bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, kaybolduktan sonra ölü bulundu...

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde bulundu.

Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de dere yatağında çuvalın içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ TAŞIDI

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

NEVZAT BAHTİYAR'A SADECE 4,5 YIL VERİLDİ

Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Nevzat Bahtiyar’ın Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Nisan’da görülen duruşmasında, Arif Güran’ın avukatları Berat Kocakaya ve Ezgi İpek reddihakim talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddihakim istemini 'yargılamayı uzatmaya yönelik' bularak reddetti.

Aile avukatları, reddihakim kararının reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyacaklarını beyan etti. Mahkeme heyeti, itirazın değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda Narin’in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran’ın avukatlarının reddihakim talebini reddetti.

17 YIL VERİLDİ

4,5 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay’ın ‘Kasten öldürmeye yardım’ suçundan yargılanması gerektiğini belirterek bozduğu karar sonrası yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar’a, "kasten öldürmeye yardım suçundan" 17 yıl ceza verildi.