Antalya'da kadın cinayeti kan dondurdu.
Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay ile eşi Türkan Abay, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.
Eşini öldürüp oğluna haber verdi
Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Abay, bu sabah oğlu E.A.'yı arayıp, 'Anneni öldürdüm' dedi.
Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede, Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
25 bıçak darbesiyle öldürüldü
Yapılan incelemede Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi.
Abay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltına alındı
Şüpheli Abdüsselam Abay, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.
Türkan Abay'ın hayatını kaybettiğini duyan mahalledeki kadınlar apartmanın önüne geldi. Cenaze çıkarılırken kadınlar büyük üzüntü yaşadı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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