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Antalya'da eşini 25 yerinden bıçakladı: Oğlunu arayıp itiraf etti

Antalya'da eşini 25 yerinden bıçakladı: Oğlunu arayıp itiraf etti Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak ölümüne neden olduktan sonra oğlunu arayıp suçunu itiraf eden adam, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.