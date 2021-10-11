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- Antalya’da eşini, boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu
Antalya’da eşini, boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu
- DHA
- 11.10.2021 - 14:57
- Güncelleme : 11.10.2021 - 16:12
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde, 8 Ekim günü, eşi Gönül Yılmaz’ın (43) çalıştığı markete giden Yahya Yılmaz (52), bir süre eşi ile tartıştı.
Ardından yanındaki av tüfeği ile Gönül Yılmaz’a ateş eden Yahya Yılmaz, silahı çenesine dayayıp ateşledi.
Yaşanan olayın ardından Yahya Yılmaz, marketten kanlar içinde emekleyerek çıkmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemelerde, Gönül Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yahya Yılmaz ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz, Antalya'daki hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan Yahya Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Gönül Yılmaz'ın cenazesi, Akseki ilçesinde toprağa verildi.
Yahya Yılmaz'ın cinayeti, Gönül Yılmaz’ın boşanmak istemesi üzerine işlediği öğrenildi.
Antalya’da, eşini boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu VİDEO
BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRIDA BULUNMUŞTU
Öte yandan Yahya Yılmaz, 2009 yılında, dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuştu. Saldırıda Özdemir, yara almadan kurtulmuştu.