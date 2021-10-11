Euro
10.3904
0.07%
Dolar
8.9717
0.04%
Altın
507.21
0.07%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.654
4.20%
EXEN Coin
23.30
9.38%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Antalya’da eşini, boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu

    Alanya ilçesinde markette çalışan eşi gönül Yılmaz’ı pompalı tüfekle vuran Yahya Yılmaz’ın, cinayeti eşi boşanmak istediği için işlediği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da eşini, boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu

    Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde, 8 Ekim günü, eşi Gönül Yılmaz’ın (43) çalıştığı markete giden Yahya Yılmaz (52), bir süre eşi ile tartıştı.

    Ardından yanındaki av tüfeği ile Gönül Yılmaz’a ateş eden Yahya Yılmaz, silahı çenesine dayayıp ateşledi.

    Yaşanan olayın ardından Yahya Yılmaz, marketten kanlar içinde emekleyerek çıkmaya çalıştı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk incelemelerde, Gönül Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Yahya Yılmaz ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz, Antalya'daki hastaneye sevk edildi.

    Tedavi altına alınan Yahya Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Gönül Yılmaz'ın cenazesi, Akseki ilçesinde toprağa verildi.

    Yahya Yılmaz'ın cinayeti, Gönül Yılmaz’ın boşanmak istemesi üzerine işlediği öğrenildi.

    Antalya’da, eşini boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu VİDEO

    BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRIDA BULUNMUŞTU

    Öte yandan Yahya Yılmaz, 2009 yılında, dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuştu. Saldırıda Özdemir, yara almadan kurtulmuştu.

    Antalya’da eşini, boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu #1

    Antalya’da eşini, boşanmak istediği için pompalı tüfekle vurdu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir