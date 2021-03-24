Antalya'da eşini öldüren arkadaşına destek verdi, gözaltına alındı

Antalya'da eşini öldüren koca adliyeye getirildiği sırada kendisine "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen arkadaşı, polis tarafından gözaltına alınınca kadınlardan özür diledi.

Antalya'da, 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli olarak çıkan 52 yaşındaki Besat Doğan, 34 yaşındaki eşi Rabia Doğan ile birlikte motosiklette seyir halinde olan H.B.'yi takibe aldı.

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat Doğan, tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

5 KURŞUN İSABET EDEN KADIN KURTARILAMADI

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat Doğan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat Doğan, ‘Kasten öldürme’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADAMIN KRALISIN"

Besat Doğan adliyeye götürüldüğü sırada arkadaşlarından biri, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın’ demesi üzerine katil, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen." diye cevap verdi.

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ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar Ateş’i gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ’işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme’ suçundan adliyeye sevk edilen Ateş, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Serdar Ateş, dünkü yaşanan olayda şahsın kadın cinayeti işlediğindan bilgisi olmadığını iddia etti.

"KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Ateş, “Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Ben de kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Benim işlediği cinayet olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim.” dedi.