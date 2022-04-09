Antalya'da eski eşin tüfekle yaraladığı Güllü'nün tedavi parası toplandı

Eski eşi Onur Duygulu tarafından pompalı tüfekle yaralandıktan sonra kolundaki sinirleri kopan, Güllü Akman'ın 100 bin liralık ameliyat parası, yardımseverler tarafından 2 günde toplandı.

Antalya'da yaşayan Güllü Akman, eski eşi Onur Duygulu ile evli kaldığı 1 yıllık sürede zarfında sürekli şiddet gördü ve 7 aylık hamileyken darbedilerek evden kovuldu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına giden kadın, bir daha da evine dönmedi. Çift, 16 Kasım 2021’de boşandı. Güllü Akman, boşandıktan sonra tekrar görüşmek isteyen eski eşinin teklifini kabul etmedi.

Eski eşini pompalı tüfekle yaraladı

30 Ocak 2022’de eve gelen Onur Duygulu'ya kapıyı açan Akman, pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Eski kocası tarafından sağ kolundan vurulan Akman’ın vücuduna isabet eden saçmalar, kolundaki sinir ve damarları kopardı.

Akman, saldırı sonrası hastaneye götürülürken, Duygulu da eski kayınpederi Süleyman Akman tarafından tüfekle vuruldu ve tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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5 ameliyat geçirdi, el ve parmaklarını kullanamaz hale geldi

Güllü Akman, özel hastanede 5 ameliyat geçirdi ancak kolundaki sinir tedavi edilemediği için el bileğini ve parmaklarını kullanamaz oldu.

Son tedavi için 100 bin lira isteyen özel hastanenin masrafını karşılayamayan Güllü Akman'ın ameliyat parası yardımseverler tarafından toplandı.

100 bin lira 2 gün içinde toplandı

Yayılan haberin ardından Güllü Akman'ın telefonları birbiri ardına çaldı. Türkiye'nin her yerinden yardımseverler, Akman'a destek olmak için harekete geçti. 2 gün içinde paranın tamamı toplandı.

Akman, babası Süleyman Akman ile birlikte gittiği hastanede ameliyat öncesi son kontrolünü de yaptırarak, paranın yarısını ödedi. Yakın zamanda ameliyat olması beklenen Akman'ın, mikrocerrahi yöntemiyle sinirlerinin onarılacağı öğrenildi.

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"Çok şükür para toplandı"

Yardımseverlerin ilgisi karşısında duygulanan baba Süleyman Akman, destek olan ve olmayı düşünenlere teşekkür etti.

Kızının tedavisine gücü yetmediği için çaresiz kaldığını belirten Akman, "Çok şükür para toplandı. Kızım ameliyat olacak ve sağlığına kavuşacak. Destek olanlardan Allah razı olsun. Çok mutlu olduk" dedi.

Yardım için arayan biri: Otomobilimi satıp parasını göndereyim

Sevinçten ağlayan Güllü Akman ise yeniden kızına sarılacağı, sağlıklı günlerine kavuşmayı beklediğini söyledi. Telefonlarının hiç susmadığını belirten Akman, hayırseverlerin ilgisine teşekkür etti.

Arayanlarla ilginç diyaloglar da olduğunu belirten Akman, "Babamı yardım için biri aradı. 'Ağabey, bir otomobilim var. Satıp parasını göndermek isterim' dedi. Çok duygulandık ancak kabul etmedik. Arayanlar çok oldu. Kısa sürede tamamladık parayı. İnşallah en kısa sürede kızıma yine eskiden olduğu gibi sıkıca sarılırım. Artık bizim yardıma ihtiyacımız kalmadı. Hayırseverlerden ricam başka yardıma muhtaç insanlara destek olmaları" diye konuştu.

Öte yandan; eşini yaraladığı gerekçesiyle 5 Nisan'da yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye çıkışı tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile Güllü Akman ve ailesine ateş açan Onur Duygulu ile kendisine yardım eden arkadaşı Ramazan Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





























