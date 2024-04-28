İstanbul'da bir şahıs sokaktaki araçlara rastgele ateş açtı Sokakta yürüdüğü sırada araçlara rastgele ateş açan şahıs ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından aranırken, araçları zarar gören vatandaşlar bu durumun gözdağı vermek için yapılmış olabileceğini söyledi.

İHA

İstanbul'da dün akşam hareketli anlar yaşandı.

Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobillere rastgele silahla ateş açtı.

Otomobilleri kurşunlayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yakalamak için çalışma başlatıldı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde çalışma gerçekleştirilirken, ayrıca ekipler şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

"Gözdağı vermek için yapılmış"

Olay ile ilgili gözdağı olabileceği yönünde söylentilerin olduğunu belirten Aziz Karadeniz, “Dün akşam dışardaydık. Eve geldiğimiz sırada bir tane şahıs yürüyerek gelip buradaki araçlara ateş ediyor. Yaklaşık 4-5 el ateş ettiğini söylüyorlar. Sanırım gözdağı vermek için yapılmış. Böyle bir söylenti var, ne kadar doğru bilmiyoruz. 15 dakika önce gelseydik burada bize de bir şey olabilirdi. Bizim komşunun yakıt deposunun oraya sıkmışlar. 3-4 milim daha yakın gelseydi arabada yangın çıkabilirdi. Tek kişiymiş. Olay yerine yürüyerek gelmiş.” ifadelerini kullandı.

"Neyse ki kimsenin canına zarar gelmedi"

Gerçekleşen olayda kendi aracının da hasar aldığını belirten Selçuk Uzun ise, “Dün akşam 22.40 sıralarında bir silahlı saldırı oldu. Bir kişi arkaya doğru yaklaşık 4-5 el ateş ederek hızla buradan uzaklaşmış. 6 tane araca hasar vermiş. Bir tanesi de benim aracım. Burada çocuklarda olabilirdi. Hepimiz aileyiz burada. Neyse ki kimsenin canına zarar gelmedi. Sadece böyle malımıza zarar gelerek atlatmış olduk.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)