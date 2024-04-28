Şampiyon Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Torino'yu yendi Şampiyon Inter, Serie A'nın 34. haftasında evinde Torino'yu 2-0'lık skorla yendi. Milano ekibine 3 puanı getiren golleri ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde 20. şampiyonluğunu ilan eden Inter ile Avrupa kupalarına katılım için iddiasını sürdüren Torino karşı karşıya geldi.

Inter'in ev sahipliğinde Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla mavi-siyahlılar oldu.

Inter'e üç puanı getiren golleri ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan, iki golle yıldızlaştı

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı ve Inter 1-0 öne geçti.

Maçın 60. dakikasında kazanılan penaltıda da topun başına geçen Hakan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu sezon 15. golünü kaydetti

Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte 2023-2024 sezonunda Serie A'daki gol sayısını 13'e, toplamda ise 15'e çıkardı.

Inter, puanını 89 yaptı

Torino'da ayrıca 49. dakikada Adrien Tameze kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Inter puanını 89'a çıkarırken, Torino ise 46 puan ile 10. sırada kaldı.

Öte yandan Torinolu futbolcular, Interli futbolcuları sahaya çıkarken şampiyon olduklarından dolayı alkışladı.