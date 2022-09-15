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    Antalya’da Estonyalı turist, eşini otel odasında öldürdü

    Estonya vatandaşı koca, otel odasında tartıştığı eşini döverek öldürdü. Kadının vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi.
    • 15.09.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 13:11
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    Antalya’da Estonyalı turist, eşini otel odasında öldürdü

    Önceki gün tatil için Antalya’nın Kemer ilçesine gelen ve Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele yerleşen Estonyalı Mıhhail Sadrın (42) ile eşi Jelana Sadrın (41) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mıhhail Sadrın, eşini darbedip, dişlerini kırdı.

    Hastanede öldü

    İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Jelana Sadrın, hayatını kaybetti.

    Mıhhail Sadrın da polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Hem morluk hem de kesi tespit edildi

    Yapılan kontrolde, Jelana Sadrın'ın vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi.

    Otopsi sonrası kadının cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

    Antalya’da Estonyalı turist, eşini otel odasında öldürdü #1

    DHA’nın haberine göre Mıhhail Sadrın'ın polisteki işlemleri sürüyor.


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