Antalya'da evde çıkan yangında yaşlı çift mahsur kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir ikamette meydana gelen olayda, Hatice ve Mehmet Tekin çiftinin yaşadığı evde, bir gün önce yapılan ilaçlama sonrası yaşlı kadın temizlik yapmak istedi.

Yaşlı kadın salonda bulunan kanepenin altını karanlık olduğu için çakmak ile kontrol etti.

ALEVLER HIZLA EV İÇERİSİNDE BULUNAN DİĞER EŞYALARA SIÇRADI

Bu sırada, kanepe örtüsü bir anda alev aldı.

Yaşlı kadının yanmaya başlayan kanepeyi söndürme çabaları yetersiz kalırken alevler, hızla ev içerisinde bulunan diğer eşyalara sıçradı.

YAŞLI ÇİFTİN YARDIMINA KOMŞULARI KOŞTU

Yaşlı kadın tuşlu telefonundan 112'yi arayarak yardım isterken dumanları gören komşuları, eve gelerek Hatice Tekin ve hasta olan eşi Mehmet Tekin'i dışarı çıkardı.

Komşuları, yaşlı çiftin evindeki yangına hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi ile 45 dakikalık çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

"BİRİNİ POLİS MEMURU ÇIKARDI, DİĞERİNİ DE BEN ÇIKARDIM"

Yangın sırasında yaşlı çifti evden çıkaran Mehmet Kabak, "Evde oturuyordum, duman gördüm. Hanım geldi, ‘ihtiyarların evi yanıyor' dedi. Koştum baktım hemen, birini polis memuru çıkardı, diğerini de ben çıkardım. 2 kişi vardı içerde." dedi.