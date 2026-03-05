Kayserisporlu Miguel Cardoso: Çatışma tırmanırsa ülkeme dönerim

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, İran’dan ateşlendiği belirtilen balistik füzenin Türkiye’de düşürülmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından Lusa’ya konuşan deneyimli oyuncu, mevcut şartlarda bulunduğu ortamın güvenli olduğunu ifade etti.

Şaşkına çeviren ifadeler kullanan Cardoso, çatışmaların tırmanması durumunda Portekiz'e döneceğini söyledi.

"ÇATIŞMA TIRMANIRSA PORTEKİZ'E DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Cardoso, "Şu an için kendimi güvende hissediyorum. Ancak çatışma tırmanırsa, daha güvenli olduğunu düşündüğüm ülkem Portekiz’e dönmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Futbolcu, gelişmelerle ilgili bilgiyi ilk olarak Portekiz basınından öğrendiklerini belirterek, "Burada her şey normal. Haberi Portekiz basınından duyduk ve antrenmandan önce görüştük, ancak kulüpten veya Türk hükümetinden herhangi bir talimat veya açıklama gelmedi" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA YALNIZIM"

Türkiye’de tek başına yaşadığını, ailesinin ise Portekiz’de bulunduğunu anlatan Cardoso, bu durumun olası bir kriz halinde hareket etmesini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Portekizli oyuncu, "Şu anda yalnızım, bu da güvenliğimde bir değişiklik olursa işleri kolaylaştırıyor. Eğer (istikrarsızlık konusunda) herhangi bir ilerleme olursa, geri dönmeyi düşüneceğim" dedi.

"EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN ARKADAŞLARIM VAR"

Orta Doğu’daki gelişmelerin bazı futbolcu arkadaşlarını doğrudan etkilediğini de belirten Cardoso, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da oynayan ve evlerinden çıkamayan arkadaşlarım var. Umarım bu durum daha uzun sürmez ve hepimizin iyiliği için yayılmaz" sözleriyle yaşananların daha geniş bir bölgeye yayılmamasını temenni etti.

FÜZE HATAY'A DÜŞTÜ

İran topraklarından fırlatıldığı belirlenen balistik füze, havada etkisiz hale getirilerek Hatay'a düştü.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye füze atılmadığını belirterek, "Komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.