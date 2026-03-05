Ömer Halisdemir’in kızı babasının izinde: Elif Nur Halisdemir 'bordo bereli' oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâhında darbeci generali vurarak darbe planının kritik bir aşamasını engelleyen ve ardından şehit edilen kahraman asker Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, babasının görev yaptığı birlik içinde askerlik mesleğine adım attı.

Elif Nur Halisdemir subaylık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’na atanarak bordo beresini taktı.

TEĞMEN RÜTBESİYLE MEZUN OLDU

Elif Nur Halisdemir, 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi’ni (SUTASAK) başarıyla tamamladı. 15 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen törenle teğmen rütbesiyle mezun olan Halisdemir, mezuniyetinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı kadrosunda görevlendirildi.

Böylece babasının yıllarca görev yaptığı birlik içinde görev alarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında hizmet etmeye başladı.

ŞEHADET NOKTASINDA ANLAMLI ZİYARET

Teğmen Elif Nur Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde bulunan, Ömer Halisdemir’in şehit edildiği noktaya yapılan anıtı ziyaretinde de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anıt önünde dua ettiği anlarda Halisdemir’in de yanında yer alması, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.