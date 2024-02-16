Antalya'da evdeki yangında ölmüştü: Eşini kurtarıp kendisi mahsur kaldı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Ali Osman Taban hayatını kaybetti, eşi Durdu Taban ise hastaneye kaldırıldı.
Ali Osman Taban'ın cenazesi, DNA incelemesinin ardından bugün ailesine teslim edildi.
Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Taban'ın cenazesi, Serik'teki evine getirildi.
Kızı gözyaşlarını tutamadı
Dua edilmesi ve helallik alınması sırasında Ali Osman Taban'ın kızı Zehra Arıkan, gözyaşını tutamadı.
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da eve gelerek Taban'ın yakınlarına taziyede bulundu.
Cenazesi memleketine gönderildi
Taban'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi'ne gönderildi.
Eşini kurtardı kendi mahsur kaldı
Ali Osman Taban'ın, yangında eşi Durdu Taban'ı evden çıkardığı, daha sonra özel evrakını almak için tekrar girdiği evde dumandan etkilenip bayıldığı ve dışarı çıkamadığı öğrenildi.
Yangından kurtulan ve hastanede tedavisinin süren Durdu Taban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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