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Antalya'da evdeki yangında ölmüştü: Eşini kurtarıp kendisi mahsur kaldı

Antalya'da evdeki yangında ölmüştü: Eşini kurtarıp kendisi mahsur kaldı Serik ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında ölen 75 yaşındaki Ali Osman Taban'ın, alevlerin arasından 79 yaşındaki eşi Durdu Taban'ı çıkardığı, kendisinin ise evrak almak için tekrar girdiği evde mahsur kaldığı ortaya çıktı.