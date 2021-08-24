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    Antalya'da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi

    Yangın çıkan evde mahsur kalan ve komşuları tarafından kurtarılan kiracı, evi 2 bin lirasını tahsil edemeyen ev sahibinin yaktığını söyledi.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 11:37
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    Antalya'da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi

    Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3020. Sokak'ta, bir apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

    Apartmanda oturanlar, giriş kattan duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi.

    Binaya tahliye eden ev sahipleri, yangının çıktığı dairede Caner Tutar’ın mahsur kaldığını gördü.

    BAĞIRIŞ SESLERİYLE UYANDI

    Vatandaşlar, mutfak penceresindeki demir korkulukları sökerek Tutar'ı kurtardı. Gelen ambulansta müdahale edilen Caner Tutar, bağırış sesleriyle uyandığını, kiracı olduğunu, alacağını tahsil edemeyen ev sahibi tarafından dairenin ateşe verildiğini öne sürdü.

    Antalya da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi #1

    AVUKATIYLA GELİP EVİN CAMINI KIRDI

    Ev sahibinin, avukatıyla birlikte önceki günlerde gelip dairenin camını kırdığını öne süren Tutar, “İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı." dedi.

    Antalya da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi #2

    KOMŞULARI, KİRACININ YANGIN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

    İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis soruşturma başlatırken, komşuları ise Caner Tutar'ı suçlayarak, evde zaman zaman yangın çıkardığını öne sürdü.

    Antalya da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi #3

    Antalya da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi #4

    Antalya da evi yanan kiracı, ev sahibinin yaptığı söyledi #5

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