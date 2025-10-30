Abone ol: Google News

Antalya'da evin banyosunda yangın çıktı

Alanya ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 18:22
Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Yalçın Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 1. katında saat 15.30 sıralarında korkutan bir yangın çıktı. 

Olayda, ev sahibi, banyoda başlayan yangını fark ederek ihbarda bulundu. 

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

