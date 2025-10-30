Antalya'da evin banyosunda yangın çıktı

- Antalya'da Alanya ilçesinde bir evin banyosunda yangın çıktı.
- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
- Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Yalçın Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 1. katında saat 15.30 sıralarında korkutan bir yangın çıktı.
Olayda, ev sahibi, banyoda başlayan yangını fark ederek ihbarda bulundu.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.