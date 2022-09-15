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    Antalya'da iki genç facianın eşiğinden döndü

    Kaldırımda yürüyen 2 arkadaş, manav reyonuna doğru savrulan minibüsün altına kalmaktan 3 saniyeyle kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken o anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 15.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:41
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    Antalya'da iki genç facianın eşiğinden döndü

    Antalya'da iki genç kazadan kıl payı kurtuldu.

    Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olay, kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.

    S.A. isimli minibüs sürücüsü ile Gökhan Gök'ün kontrolündeki araç çarpıştı.

    Minibüs manav reyonuna girdi

    Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, köşede bulunan manav reyonuna doğru savruldu.

    Bu sırada kaldırımda yürüyen iki genç, aracın altında kalmaktan 3 saniye farkla kurtuldu.

    Antalya'da iki genç facianın eşiğinden döndü VİDEO

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #1

    Yaralanan olmadı

    Kazada yaralanan olmazken manav reyonunda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    İhbar üzerine üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #2

    "Bana enerji içeceği verdiler"

    Trafik görevlisi tarafından yapılan alkol testinde S.A., 0.29 promil alkollü çıktı.

    Alkol almadığını söyleyerek sonuca itiraz eden S.A., "Ben sabahtan beri çalışıyorum. Burada 'kendine gelirsin' diyerek bana enerji içeceği verdiler. Ben alkol almadım." dedi.

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #3

    "Hastaneye gidip kan testi yaptır"

    Alkol testini yapan trafik polisi ise "Alkol almamışsan hastaneye gidip kan testi yaptır. Ama diğer arkadaş sıfır alkollü çıkarken, sende 0.29 çıktı." diye yanıt verdi.

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #4

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın aktarımına göre; araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.

    Öte yandan kaza anı, marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.


    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #5

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #6

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #7

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #8

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #9

    Antalya da iki genç facianın eşiğinden döndü #10


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