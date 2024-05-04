İHA
İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde 3 şahıstan ikisi girdikleri kuyumcuda kendileriyle ilgilenen çalışanı oyalarken diğer şahıs ise vitrinde bulunan 5 bileziği atkısına sakladı.
Bileziklerin yaklaşık 10 bin dolar değerinde olduğu öğrenilirken şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Daha sonra durumu fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Yaşananlar kamerada
Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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