Bir süre önce tahliye edilen Festival Çarşısı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki iş yeri sahipleri mallarını kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan Festival Çarşısı'nda çıktı.

Öğleden sonra 14.30’da bazı dükkanlardan yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen yapının çatı bölümünün plastik olması nedeni ile alevler kısa sürede büyüdü.

Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın VİDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Gökyüzünü siyah dumanlar sardı.

Dumanlar, kilometrelerce öteden farklı noktalardan da görüldü.

ENDİŞE İLE İZLEDİLER

Çevrede iş yerleri bulunan vatandaşlar yangını endişe ile izledi.

Bazı iş yeri sahiplerinin yangının sıçrama ihtimaline karşı ürünlerini dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına hem merdiven ile hem havadan müdahale etti.

“MAĞDUR OLDUK”

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında vatandaşların panik anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çevrede bulunan Ethem Gün isimli bir vatandaş yangının birden bire başladığını ifade ederek "Arkadaşımın kullanmadığı malları vardı. İş yeri yandı ama ürünlerini kurtarabildik. Mağdur olduk." dedi.