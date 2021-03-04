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Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın
- İHA
- 04.03.2021 - 16:16
- Güncelleme : 04.03.2021 - 16:52
Antalya’da Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan Festival Çarşısı'nda çıktı.
Öğleden sonra 14.30’da bazı dükkanlardan yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
Bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen yapının çatı bölümünün plastik olması nedeni ile alevler kısa sürede büyüdü.
Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Gökyüzünü siyah dumanlar sardı.
Dumanlar, kilometrelerce öteden farklı noktalardan da görüldü.
ENDİŞE İLE İZLEDİLER
Çevrede iş yerleri bulunan vatandaşlar yangını endişe ile izledi.
Bazı iş yeri sahiplerinin yangının sıçrama ihtimaline karşı ürünlerini dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.
HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yangına hem merdiven ile hem havadan müdahale etti.
“MAĞDUR OLDUK”
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sırasında vatandaşların panik anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çevrede bulunan Ethem Gün isimli bir vatandaş yangının birden bire başladığını ifade ederek "Arkadaşımın kullanmadığı malları vardı. İş yeri yandı ama ürünlerini kurtarabildik. Mağdur olduk." dedi.