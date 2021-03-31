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Antalya'da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı

Antalya'da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı

Kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracının haczi için işlem başlatan banka şubesinin camlarına plastik bardakta ayran ve yumurta atan kişi, gözaltına alındı.