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    Antalya'da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı

    Kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracının haczi için işlem başlatan banka şubesinin camlarına plastik bardakta ayran ve yumurta atan kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 12:53
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    Antalya'da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı

    2016 yılında bankadan kredi çeken Cafer Balaban (45), borcunu ödeyemeyince evi ve aracı için haciz işlemi başlatıldı.

    Sabah saatlerinde bankanın Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ndeki Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne giden Balaban, aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istedi.

    Olumsuz yanıt alan Balaban, yakındaki bir markete giderek plastik bardakta ayran ve yumurta aldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Tekrar bankanın önüne gelen Balaban, ayran ve yumurtaları bankanın camına attı.

    Müdahale eden bankanın güvenlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Balaban'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Antalya da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı #1

    Antalya da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı #2

    Antalya da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı #3

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