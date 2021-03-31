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- Antalya'da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı
Antalya'da haciz gönderen bankanın camlarına yumurta ve ayran fırlattı
Kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracının haczi için işlem başlatan banka şubesinin camlarına plastik bardakta ayran ve yumurta atan kişi, gözaltına alındı.
- DHA
- 31.03.2021 - 12:53
2016 yılında bankadan kredi çeken Cafer Balaban (45), borcunu ödeyemeyince evi ve aracı için haciz işlemi başlatıldı.
Sabah saatlerinde bankanın Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ndeki Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne giden Balaban, aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istedi.
Olumsuz yanıt alan Balaban, yakındaki bir markete giderek plastik bardakta ayran ve yumurta aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Tekrar bankanın önüne gelen Balaban, ayran ve yumurtaları bankanın camına attı.
Müdahale eden bankanın güvenlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Balaban'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.