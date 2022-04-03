Antalya’da, hamileyken evden atan eski eşi pompalı tüfekle yaraladı

O.D. ile evliliğinde şiddet gören ve 7 aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman boşanmasının ardından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Akman’ın koldaki sinirleri koptu.

Ankara’da, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, 2020'de internetten tanıştığı O.D. (25) ile 1 buçuk aylık arkadaşlığın ardından, 17 Ekim 2020'de nikah kıydı.

Evlilik sürecinde O.D., sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a psikolojik şiddet uygulamaya başladı.

Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan Akman, evliliklerinin 3'üncü haftasında da şiddet görmeye başladı.

EVDEN ATILDI

7 aylık hamile olduğu sırada bile şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021'de O.D. tarafından evden atıldı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığınan Akman, bir daha geri dönmedi. O.D., zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı.

Açılan boşanma davasıyla mahkeme, 17 Kasım 2021'de çiftin boşanmasına karar verdi.

POMPALI TÜFEĞİ BAŞINA DAYADI

O.D, 30 Ocak'ta 06.00 saatlerinde, Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup, ardından pompalı tüfeği başına dayayan O.D., eski eşini ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Kapıyı kapatmaya çalışan Akman'a, O.D. pompalı tüfekle ateş etti. Sağ kolundan ve omuzundan ağır yaralanan Güllü Akman, hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Akman'ın koldan uzanan sinirlerinin koptuğu belirlendi. Gözaltına alınan O.D., serbest bırakıldı.

5 AMELİYAT İÇİN 70 BİN LİRA BORÇLANDI

Hastanedeki tedavisi süren ve 5 kez ameliyat olan Akman'ın kolundaki dikiş yaraları hala iyileşmedi.

Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda da his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, 5 ameliyat için toplamda 70 bin lira ödedi.

YENİ AMELİYATI 100 BİN LİRA

Senetle borçlanılan 70 bin lirayı ödeyecek güçleri olmayan Akman ailesi, şimdi de 100 bin liralık yeni ameliyat ile karşı karşıya kaldı.

“DAYANILMAZ ACILAR YAŞADIM”

Sinirlerin mikrocerrahi tedavisi gerektirdiğini ve 6'ncı ameliyatının 100 bin lira olduğunu belirten Güllü Akman, şu ifadeleri kullandı:

"Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler. Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup, iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin.”

AMELİYAT İÇİN SON GÜN 8 NİSAN ZAMAN GEÇERSE SİNİRLER TAMAMEN ÖLECEK

Akman ailesine maddi ve manevi destek olmaya çalışan Etiler Mahallesi Muhtarı Nesrin Kuş, 8 Nisan için ameliyat tarihi alındığını, doktorların biraz daha zaman geçerse sinirlerin tamamen öleceğini söylediğini belirtti.

Kuş, "Genç kızımız bir çocuk annesi. 7 aylık kızına sarılabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için 100 bin lira gerekiyor. Antalya'daki iş insanlarının ve hayırseverlerin sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu parayı toparlamamız lazım." diye konuştu.