Antalya'da heyelan: 2 katlı ev çöktü Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü; bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.

AA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece boyunca etkili olan yağış sonrası Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelanda inşaat halindeki 2 katlı ev ile istinat duvarı çöktü.

Hasar oluştu

Göçük altında kalan bir otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi, bir evde de zarar oluştu.

Mahallede tedbir amaçlı 2 ev de tahliye edildi.

Bölge ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle 5 evin bulunduğu bölge ulaşıma kapandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)