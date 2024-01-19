Antalya'da heyelan: 2 katlı ev çöktü

AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece boyunca etkili olan yağış sonrası Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde heyelan meydana geldi.
Heyelanda inşaat halindeki 2 katlı ev ile istinat duvarı çöktü.
Hasar oluştu
Göçük altında kalan bir otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi, bir evde de zarar oluştu.
Mahallede tedbir amaçlı 2 ev de tahliye edildi.
Bölge ulaşıma kapandı
Heyelan nedeniyle 5 evin bulunduğu bölge ulaşıma kapandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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