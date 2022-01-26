Çalıntı motosikletle yakalanan B.B.'nin üzerinde, 17 gram metamfetamin ele geçirildi. Motosikleti uyuşturucu karşılığı aldığını itiraf eden B.B., uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde, geçen pazartesi günü meydana gelen motosiklet hırsızlığını araştıran jandarma ekipleri, 2 şüpheli belirledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat Jandarma KOM Tim ekipleri, B.B. ve S.D. isimli şahısların yakalanması için operasyon yaptı.

ÜZERİNDEN METAMFETAMİN ÇIKTI

Operasyonda çalıntı motosikletle yakalanan şüphelilerden B.B.'nin üst aramasında, satışa hazır 17 gram metamfetamin bulundu. B.B. jandarmadaki sorgusunda, motosikleti A.Ç.'den uyuşturucu madde karşılığında aldığını itiraf etti.

Bunun üzerine A.Ç.'yi yakalayan jandarma, şüphelinin üzerinde 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmada işlemleri tamamlanan S.D., A.Ç. ve B.B., adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden B.B. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler S.D. ve A.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'da, hırsızlıktan yakalanan şahıs, uyuşturucudan tutuklandı VİDEO

