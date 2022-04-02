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    Antalya'da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı

    İki ailenin sokak ortasındaki silah ve sopalı kavgasında çok sayıda kişi yaralanırken, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 12:11
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    Antalya'da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Eczacılar Sokak’ta, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki aile üyeleri tartışma yaşadı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

    4'Ü AĞIR 14 YARALI

    Taraflar yanlarında getirdikleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 4’ü ağır, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

    8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDU

    Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden M.A. savcı talimatıyla, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.A, Z.A, K.A., A.A., A.A., B.A., M.A. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya'da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı VİDEO

    Antalya da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı #1

    Antalya da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı #2

    Antalya da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı #3


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