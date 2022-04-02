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Antalya'da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı

Antalya'da husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı

İki ailenin sokak ortasındaki silah ve sopalı kavgasında çok sayıda kişi yaralanırken, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.