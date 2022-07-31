Antalya'nın Serik ilçesinde insan yüzlü örümcek görenleri şaşırttı. Örümceği bulan vatandaş, sahiplendiği hayvanı karınca ile beslediğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak, çamaşırlarını toplarken fark ettiği örümceği görünce çok şaşırdı.

Örümceğin insana benzediğini ve ürpertici olduğunu belirten Ağaçbacak, bu yaşına kadar ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyledi.

"Bu örümcek insana benziyor, ağzı var kaşı var"

Ağaçbacak, "Ben dün akşam çamaşır topladım. İçeriye aldım çamaşırlarımı dürmek için. O anda eşofmanımda beyaz bir örümcek gördüm. Çok değişik geldi bana. Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi. 65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Köy yeri burası, çok örümcek olur burada. Bu örümcek insana benziyor, ağzı var, kaşı var, hatta içini görebiliyoruz. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. O yüzden çektik fotoğrafını. İnternette incelediğimizde böyle örümceklerin zehirli olduklarını öğrendik" dedi.

Antalya'da insan yüzlü örümcek görenleri şaşırtıyor VİDEO

Örümceği sahiplendi

İHA'nın aktardığına göre bundan sonra örümceği beslemeyi düşündüklerini belirten Ağaçbacak, "İçine karınca koyduk. Besliyoruz bakalım, nereye kadar. Kavanozun içine koyduk. İçinde karıncayı ağları ile ördü ve karınca hareketsiz kaldı. İçine maydanoz da koyduk ama sonra kaldırdık" şeklinde konuştu.

Herhangi bir zararı bulunmuyor

Bölgede görülen yengeç örümceği familyasından olan palearktik, insan suratına benzemesi nedeniyle zaman zaman medyada "insan yüzlü örümcek" haberlerine konu oluyor.

Örümcek, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından 'thomisus onustus' adıyla tanımlandı ve türe verilen ad günümüzde de kullanılıyor.

Fiziksel özelliklerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği örümceğin dişisi 7-9,8 milimetre, erkeği ise 2-3,6 milimetre boylarında görülüyor.

Rengi çok değişken olan örümceğin ana zemin rengi beyaz, pembe ve sarı arasında değişiyor.

İlginç örümcek ayrıca birkaç gün içinde aktif renk değiştirme özelliğine sahip. Küçük böceklerle beslenen örümceğin bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor.