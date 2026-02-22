Antalya'da jandarma aracına çarpıp kaçan şüpheliler yakalandı

Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda kırmızı ışıkta duran Mustafa T.'nin kullandığı Alanya İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na ait araca arkadan çarptı.

Araç, çarpmanın etkisiyle önünde durmakta olan İzzet Emre Ö'nün kullandığı sayılı otomobile arkadan çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzzet Emre Ö'nün yaralandığı zincirleme kazada, jandarma aracına arkadan çarpan otomobil, olay yerinde durmayarak kaçtı.

Yaralanan sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerde, jandarma aracına çarpan otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin araçtan inmesinin ardından aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaza yapan otomobilden inerek olay yerinde kalan kişinin verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kazanın ardından kaçan otomobili, araç içerisinde 2 kişiyle birlikte ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİNİN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Araçta bulunan 2 kişinin aşırı derecede alkollü oldukları, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerinin iptal edildiği belirlendi.

2 şahsın da otomobili kendisinin kullandığını iddia etmesi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, her 2 şahsa da sürücü belgesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, olay yerini terk etmek suçlarından toplam 104 bin 893 TL para cezası uygulandı.

KAZA TEST SÜRÜŞÜNDE YAŞANDI

Diğer taraftan kazaya karışan Alanya İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na ait aracın bakım için Manavgat'ta servise bırakıldığı, bakımın tamamlanmasının ardından servis çalışanlarının test amaçlı sürüş yapması esnasında kazanın meydana geldiği bildirildi.