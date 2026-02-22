"Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alarak hafızlara kazınan Ali Tutal'dan sevenlerini üzen haber...

Beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki oyuncu Ali Tutal, hayatını kaybetti.

Tutal, 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.

Tutal, geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.