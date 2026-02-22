Donald Trump'tan özel istek: Savunma Bakanı'ndan savaş duası talep etti

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da, Ulusal Valiler Derneği yemeği düzenlendi.

Yemeğe ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de katıldı.

Yemek öncesi dua geleneği kapsamında Donald Trump, Pete Hegseth'i kürsüye davet etti.

SAVUNMA BAKANI'NDAN SAVAŞ DUASI İSTEDİ

Trump, burada kürsüye çıkan Hegseth'ten dua talebinde bulundu.

Hegseth, ülkenin tarihi köklerini, liderlerini ve dünya çapındaki Amerikan askerlerini de unutmayarak bir 'savaş duası' etti.

Hegseth, dua sırasında George Washington'ın Valley Forge'daki dua anını anımsatarak Amerika'nın "Tanrı'nın altında bir ulus" olarak tanımladı.

"BU AKŞAM BAŞKANIMIZ TRUMP İÇİN DUA EDİYORUZ"

Hegseth, duasında şu sözleri kullandı:

"Sevgili gökteki babamız, kral İsa, alçakgönüllülükle tahtının önüne geliyoruz. Bu ulusa bahşettiğin tüm bereketler için sana şükrediyoruz.

George Washington'dan Başkan Trump'a kadar 250 yıldan fazla süredir bu ulusu Tanrı'nın altında bir ulus olarak adadık ve elbette, Tanrı'ya güveniriz.

Ve 250 yıl önce George Washington'ın Valley Forge'da diz çökerek genç ulusunun askerleri adına Cennet'e yalvarmasını düşünüyoruz, en başından beri sana yalvardık ve yalvarmaya devam edelim.

Ve bu akşam, Başkanımız Trump için dua ediyoruz. Ona güvenlik ver, ona bilgelik ver.

"DÜNYADA ULUSUMUZU SAVUNAN HERKESİ GÖZET VE KORU"

Tanrım, Başkan Yardımcımız, 'First Lady'miz, 'Second Lady'miz, burada bulunan Kabine üyeleri, toplanmış tüm valilerimiz, sivil yöneticilerimiz için dua ediyoruz. Onlara doğruyu görme bilgeliğini ve onu yapma cesaretini ver.

Bilgelik, tanrı korkusu olarak tanımlanır, Rab korkusu tüm bilgi ve bilgeliğin kaynağıdır, tanrım, ebedi gerçeklerin hüküm sürsün. Bu akşam ayrıca, büyük askerlerimiz için dua etmezsem eksik bırakmış olurum.

Dünyanın dört bir yanında büyük ulusumuzu savunan erkek ve kadınlarımız, 250 yıldır yaptıkları gibi. Tanrım, onları gözet ve koru. Kutsal adınla, kralların kralı ve lordların lordu İsa Mesih adına dua ediyoruz ve bu yemeği de bereketle. Amin."

'SİYASİ BİR MESAJ'

Dua, kamuoyunda bir kesim tarafından manevi bir hazırlık olarak nitelendirilirken, diğer bir kesim tarafından ise siyasi bir mesaj olarak yorumladı.

Yemek, ABD'nin 250. yıl dönümü kutlamaları bağlamında ulusal birlik ve askeri gücün vurgulanmasıyla dikkat çekti.

Dua, Epstein dosyasında da ismi geçen Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, dini ve manevi değerleri siyasi etkinliklerde ön plana çıkarma yaklaşımının bir örneği olarak kaydedildi.

Hegseth, dua sonrası Trump ile el sıkışarak kürsüden indi.