Antalya'da kaldığı pansiyonda ölü bulundu: Tartıştığı kişi gözaltına alındı

Antalya'da esrarengiz ölüm üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Muratpaşa ilçesinde 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odadan çıkmadığını fark eden arkadaşları, cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı.
Cansız bedeni bulundu
Toy'un cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine arkadaşları odasına girdi.
Toy'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları, ihbarda bulundu. Gelen ekipler, Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kavgaya karıştığı öğrenildi
Diğer yandan Toy'un, 14 Nisan’da pansiyon yakınında Ramazan K. ile kavga ettiği, aldığı darbe sonrasında düşüp başını yere vurduğu, bilinci kapalı halde hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Bir süre sonra hastanede tedaviyi kabul etmeyerek pansiyona dönen Toy'un dün hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi sonrası kavga ettiği şahıs gözaltına alındı
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Toy'un, kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi.
Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toy'un kavga ettiği Ramazan K.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ramazan K. hakkında ev hapis kararı verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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