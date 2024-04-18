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Antalya'da kaldığı pansiyonda ölü bulundu: Tartıştığı kişi gözaltına alındı

Antalya'da kaldığı pansiyonda ölü bulundu: Tartıştığı kişi gözaltına alındı Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine kaldığı pansiyonda polis ekipleri tarafından ölü bulunan adam otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, birkaç gün önce kavga ettiği şahıs gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.