Meral Akşener'den yeni kare: İftar programına katıldı

Siyasetin gündemi iftar programları...

Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşanmıştı.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Akşener, şu sıralar Ankara'daki evinde zamanının çoğu ailesiyle geçiriyor.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde ve bazı etkinliklerde görülen Akşener, bu kez iftar programında objektiflere takıldı.

İyi Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katıldı.

Programa ayrıca İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da katıldı.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Akburak, programa ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği’nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener’in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada; emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.