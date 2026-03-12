MHP'de Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı partiden ihraç edildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürpriz gelişme...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı hakkında alınan disiplin kararını kamuoyuna duyurdu.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın yaptığı açıklamaya göre karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğrudan talimatlarıyla alındı.

Kararın gerekçesi olarak, Ramazan Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gösterildi.

Disiplin sürecinin "tedbirli olarak" işletileceğinin altını çizen Yalçın, uygulamanın doğrudan "kesin ihraç" talebini içerdiğini belirtti.

SÖZLERİ BAHÇELİ'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Kaşlı'nın disipline sevk edilmesinin ardındaki "parti disiplini ve ilkelerine uygunsuz davranış" gerekçesinin, tam olarak hangi olaya dayandığı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ancak bu sürpriz gelişme, Kaşlı'nın yaklaşık 2 yıl önce sarf ettiği ve kamuoyunda büyük tepki çeken tartışmalı sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Bahçeli'nin uzun zamandır Kaşlı'nın sözlerinden rahatsızlık duyduğu biliniyordu.

EMEKLİLERLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mart 2024'te Kanal 68'de katıldığı bir programda emeklilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaşlı, 80'li yıllarda öğretmenlerin mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını söylemiş ve emeklilere de benzer bir yol izleyerek su ve simit satmalarını önermişti.

"EK GELİR GETİRECEK İKİNCİ BİR İŞ"

O dönem büyük tepki çeken açıklamaları şu şekildeydi:

Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi satarız… Aile ekonomimize 10 bin lira ek gelir getirecek ikinci ek bir iş… Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını… Sadece devletten beklemek yerine…

"ÖLENE KADAR LİDERİMİZİN İZİNDE VE EMRİNDE OLACAĞIM"

Ramazan Kaşlı, Semih Yalçın’ın paylaşımının ardından parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaşlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Sn. E. Semih Yalçın’ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar Liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim.