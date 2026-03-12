DEM Parti'den terör elebaşı Salih Müslim için taziye mesajı

Terör örgütü PYD Kurucusu ve Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü.

Salih Müslim’in oğlu Amed Müslim yaptığı açıklamada, babasının kısa süre önce Erbil’in Ankawa semtindeki Meryem Ana Hastanesi’nde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Amed Müslim, Salih Müslim’in uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti.

Bir süredir Süleymaniye’deki hastanelerde diyaliz tedavisi gören Müslim, durumunun ağırlaşması üzerine bir hafta önce Erbil’deki Maryamana Hastanesi’ne sevk edilmişti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), hayatını kaybeden Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Partinin resmi iletişim kanallarından paylaşılan mesajda, Müslim'in sözde siyasi hayatına ve bıraktığı mirasa vurgu yapıldı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Salih Müslim’in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak. Oxir be Hevalê Hêja, biranîna berxwedana te dê her û her rêya me ronî bike...

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİ

Terör örgütünün Suriye kolunun 'ikinci adamı' olarak da nitelendirilen Müslim, hem aranan teröristler listesinde 'kırmızı' kategoride yer alması nedeniyle hem de Türk ordusuna karşıt propaganda amacıyla Avrupa'da sık sık yer değiştirmesiyle biliniyordu.