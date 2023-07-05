Antalya'da kamyon sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu

İHA
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi Alıkboğazı mevkiinde Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine verilen adrese gelen Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 58 yaşındaki Mehmet Yılmaz’ın direksiyon başında cansız bedeniyle karşılaştı.
Yılmaz’ın kullandığı 07 NV 084 plakalı tomruk yüklü kamyonun uçuruma yakın bir bölgede olduğu görüldü.
Kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor
Mehmet Yılmaz’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği öğrenildi.
Mehmet Yılmaz’ın cenazesi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.