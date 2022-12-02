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    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı

    Günlerdir kayıp olan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'ın ailesi umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Sabah saatlerinde tekneyle denize açılan dalgıçlar, arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
    • 02.12.2022 - 16:06
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    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı

    21 yaşındaki Sedanur'dan 9 gündür haber alınamıyor...

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle bilikte yaşayan genç kız, 24 Kasım Perşembe günü ortadan kayboldu.

    Bunun üzerine gözü yaşlı aile kızları için kayıp ibarında bulundu.

    Sahil kısmına yoğunlaşıldı

    İnceleme başlatan polis ekipleri, Sedanur Uludağ'ın Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların görüntüsüne ulaşmıştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını sahilde yoğunlaştırdı.

    Polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber olmuştu.

    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı #1

    İzine rastlanmadı

    Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

    Vatandaşların da katılımıyla 24 Kasım’dan bu yana aranan kayıp genç kıza hala ulaşılamadı.

    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı VİDEO

    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı #2

    Umutlu bekleyiş sürüyor

    Tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Sedanur'un ailesi, kızlarından umutlarını kesmeden bekleyişlerini sürdürüyor.

    Mersin’in Anamur ilçesinden gelen özel dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı #3

    Sonuca ulaşılamadı

    Gazipaşa Yat Limanı’ndan sabah saatlerinde tekneyle denize açılan dalgıçlar, Selinus Sahili ile Koru Sahili arasında kalan bölümde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

    Ardından, genç kızın son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiine gelen ekipler, burada tüplü dalış yapıp, genç kıza ve genç kızın eşyalarına ulaşabilmek için arama yaptı.

    İHA'nın aktarımına göre; sabah saatlerinde başlayan ve devam eden arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı #4

    Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı #5


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