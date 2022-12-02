Antalya’da kayıp Seda için yeniden çalışmalara başlandı

Günlerdir kayıp olan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'ın ailesi umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Sabah saatlerinde tekneyle denize açılan dalgıçlar, arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

21 yaşındaki Sedanur'dan 9 gündür haber alınamıyor...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle bilikte yaşayan genç kız, 24 Kasım Perşembe günü ortadan kayboldu.

Bunun üzerine gözü yaşlı aile kızları için kayıp ibarında bulundu.

Sahil kısmına yoğunlaşıldı

İnceleme başlatan polis ekipleri, Sedanur Uludağ'ın Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların görüntüsüne ulaşmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını sahilde yoğunlaştırdı.

Polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber olmuştu.





İzine rastlanmadı

Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Vatandaşların da katılımıyla 24 Kasım’dan bu yana aranan kayıp genç kıza hala ulaşılamadı.

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Umutlu bekleyiş sürüyor

Tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Sedanur'un ailesi, kızlarından umutlarını kesmeden bekleyişlerini sürdürüyor.

Mersin’in Anamur ilçesinden gelen özel dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Sonuca ulaşılamadı

Gazipaşa Yat Limanı’ndan sabah saatlerinde tekneyle denize açılan dalgıçlar, Selinus Sahili ile Koru Sahili arasında kalan bölümde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ardından, genç kızın son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiine gelen ekipler, burada tüplü dalış yapıp, genç kıza ve genç kızın eşyalarına ulaşabilmek için arama yaptı.

İHA'nın aktarımına göre; sabah saatlerinde başlayan ve devam eden arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.