Antalya'da kaza sonrası husumetlilerini hastanede bıçaklayan kadın tutuklandı

Geçirdikleri maddi hasarlı trafik kazası sonrası hastaneye getirilen ve 3 hasmıyla bir jandarma görevlisini yaralayan Neslihan G., tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceden dünür olan iki aile arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık, husumete dönüştü.

Geçen hafta cumartesi günü, Gündoğdu Mahallesi'nde M.D., içinde diğer aileden T.G.'nin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

M.D. tutuklandı

M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Salı günü adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

3 yaralı hastaneye götürüldü

Öte yandan Salı günü saat 12.00 sıralarında, Kumköy Turizm Merkezi'nde içinde Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin bulunduğu otomobil, trafik kazasına karıştı.

Yaralanan Ş.D., M.D. ve Ç.K. ekipler tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Antalya'da kaza sonrası husumetlilerini darbedip hastanede bıçakladı - VİDEO

Kadın hastaneyi birbirine kattı

Aynı hastanede tedavisi süren T.G.'nin ziyaretine giden ablası Neslihan G., husumetli oldukları Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin hastaneye getirildiğini öğrendi.

Bunun üzerine Neslihan G., eşi U.G., kardeşi Z.G. ve akrabaları S.C. ve A.İ. ile birlikte hastanenin acil servisine inerek hasımlarına saldırdı.

1'i jandarma 4 kişi yaralandı

Neslihan G., yanında taşıdığı bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Ç.K.'yi, ardından diğer bölümlerde bulunan Ş.D. ve M.D.'yi bıçakla yaraladı.

Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralılar, aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma görevlisi tedavisinin ardından taburcu edilirken Ç.K.'nin ise hayati tehlikesinin atlattığı belirtildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında kavgaya karışan Neslihan G., U.G., Z.G., S.C. ve A.İ.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden U.G., Z.G. ve A.İ. serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Neslihan G. ise 'kasten yaralamak' suçundan tutuklanırken, S.C. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Husumetin sebebi belli oldu

Diğer taraftan iki aile arasındaki husumetin sebebinin ise Kumköy, Evrenseki, Çolaklı ve Gündoğdu gibi turizm merkezinde seyyar satıcılıktan kaynaklanan alan hakimiyeti sağlamak olduğu belirlendi.