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    Antalya'da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi

    Seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemelere sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
    • 24.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 12:23
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    Antalya'da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi

    Alkollü araç kullanımı bir kazaya daha neden oldu...

    Bu kez görüntülerin adresi Antalya.

    Muratpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü Anıl Y., seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kaldırılma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu.

    141 promil alkollü olduğu belirlendi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yapılan incelemede, yaralı sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Antalya da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi #1

    "Sadece kamusal olarak yayınlayabilirsin"

    Alkollü olduğu belirlenen sürücü, görüntü alan gazeteciye, "Kesin ve net bir şekilde belirtmek istiyorum, sadece kamusal olarak yayınlayabilirsin." dedi.

    İhbar üzerine gelen ekipler, Anıl Y.'yi ambulansla hastaneye sevk etti.

    Antalya'da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi VİDEO

    Antalya da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi #2

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; yaralı şahsın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi #3


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