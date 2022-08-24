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Antalya'da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi

Antalya'da kaza yapan sürücünün 141 promil alkollü olduğu belirlendi

Seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemelere sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.