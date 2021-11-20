Antalya’da kedilerin zehirlendiği görünce, gözyaşlarını tutamadı

Konyaaltı ilçesinde bir site bahçesinde 6 kediden 4’ü, zehirlenerek telef edilirken, 2 kedi veterinere götürülerek kurtarıldı. Kedileri besleyen Hilal Oktay Başaslan, hıçkıra hıçkıra ağladı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 62 Sokak üzerindeki bir sitede yaşayan Mehmet Ali-Hilal Oktay Başaslan çiftinin beslediği 6 kedi, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ekmek içerisine katılan bir maddeyle zehirlendi.

Akşam komşuların haber vermesiyle site bahçesine gelen ve kedilerden 4 tanesinin telef olduğunu, 2’sinin de can çekiştiğini gören Hilal Oktay Başaslan, gözyaşları içerisinde hayvanları veterinere götürdü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri incelemelerde bulundu.

NUMUNE ALINDI

Telef olan kedi ve ekmek parçalarından numune alındı. Hayatta kalan 2 kedinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

“ZARAR VERMESİNLER ARTIK”

Hilal Oktay Başaslan, “Bir hayvan canını almak bu kadar kolay olmamalı. Bu hayvanın ne gibi zararı olabilir ki? Beslesinler istemiyoruz, sevsinler de istemiyoruz ama zarar vermesinler artık. Nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Gece saatlerine kadar onları besliyoruz. Benim evladımdan hiçbir farkları yok. Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl acı çekiyorsa, ben de onları kaybettiğimi görünce aynı acıyı çektim. Bu acının tarifi yok.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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“EKMEKLERİN ARASINDA GRİ CİSİMLER BULDUK”

Başaslan, ekmeklerin arasında yabancı maddeler bulduklarını da belirterek, “Ekmeklerin arasında gri cisimler bulduk. Analiz ettirilecek. Umarım ne olduğu ve kimin yaptığı ortaya çıkar. Tek istediğim bunu yapanların bulunması ve aynı acıyı tatmaları.” ifadelerini kullandı.

“BUNU YAPANLAR ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ DA YAPABİLİR”

Yapılanın vicdansızlık olduğunu belirten Mehmet Ali Başaslan da “Bir canlıyı öldürmek insan işi değil, vicdansızlığın işi. Bunu yapanlar çoluk çocuğumuza da bunu yapabilir. Çok üzüntülüyüz. Sevmiyorsanız lütfen zarar vermeyin. Yetkililere bildirin. Zehirlenerek öldürülmek çok acı bir şey.” diye konuştu.

Sitede yaşayan hayvanseverlerden Serap Gürcüm ise, “İçimiz yandı. Arkadaş ağlıyordu, ben de ağladım. Bir hayvana zarar veren, çocuğa da yaşlıya da zarar verir.” dedi.