Antalya'da kiracısını çıkartmak için duvarları baltayla kırdı Kira artış oranında anlaşamadığı kiraladığı deponun duvarını kazma ve kürekle parçalayıp kapısına da asma kilit takarak girişi engelleyen mal sahibinin duvarı kazmayla parçalaması ve kiracısına küfretmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

DHA

Mal sahibi ve kiracılar arasında başlayan fahiş kira zammı her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Kavgalar sonrasında onlarca kişi mağdur olurken yaşanan olaylar artıyor.

Adresler değişse de yaşanan olaylar birbirinin tekrarı oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş için kullandığı malzemeleri koymak için kullandığı depoyu, 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı.

Yüzde 70 zam yaptı

Kiralarını düzenli yatıran Mert, iddiaya göre 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü.

İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert, bu miktarı ödemeyeceğini söyledi.

Depo sahibi kirayı beğenmedi

Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı ancak kiranın 7 bin lira olmasını isteyen M.İ., Mert'ten depoyu boşaltmasını istedi.

Kazmayla duvarı baltaladı

Depoyu boşaltmayacağını söyleyen Mert, beklemediği bir tepkiyle karşılaşırken kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup Mert'e küfretti.

O anlar kaydedildi

Halil Mert, M.İ.'nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfrettiği anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Kapıya asma kilit vurdu

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Mert, depoya döndüğünde ikinci bir şok yaşadı.

İçeride malzemelerin bulunduğu deponun kapısına asma kilit takıldığını gören Mert, polis çağırıp, tutanak tutturdu.

"70 artışı yaptık ancak kendisi bu kirayı beğenmedi"

Olaylar nedeniyle büyük şok yaşadığını söyleyen Halil Mert ise şunları söyledi:

Sabah iş yerime geldim. İş yeri sahibi ukalaca konuştu. Elinde kazma ve kürekle duvarı kırdı. Kira günüm geldiğinde yüzde 70 artışı yaptık ancak kendisi bu kirayı beğenmedi.



2 bin lira olan kirayı 7 bin liraya çıkartmamı istedi. Sonrasında bu sorunları yaşadık. Depomun kapısına benim kilidimin haricinde bir kilit daha takmış.

"1 milyon liraya yakın ürünümüz var ve el konmuş vaziyette"

Deponun içerisinde malzemeleri ve kişisel eşyaları olduğunu belirten Mert, şu ifadeleri kullandı: