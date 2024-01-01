İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar, sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü.
Aynaları ve silecekleri kırdı
Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli, vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi.
Şahsın, otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü.
Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı.
Sileceklerle dayak yedi
Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli, vatandaşlar tarafından kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi.
Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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