Haberler



3. Sayfa



Antalya'da kırdığı araç silecekleriyle dayak yiyen şahıs kamerada

Antalya'da kırdığı araç silecekleriyle dayak yiyen şahıs kamerada Yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalışınca arbede yaşandı. Şahıs, kırdığı araç silecekleriyle dayak yedi.