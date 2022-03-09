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    Antalya'da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü

    Sabah saatlerinde muayene esnasında kalbi duran 9 yaşındaki Mahra'nın yoğun müdahaleyle tekrar hayata döndürüldüğü belirtildi.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 15:59
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    Antalya'da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü

    5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.

    Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı.

    Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.

    ÜST ÜSTE AMELİYAT

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SAĞ BACAĞI KESİLDİ

    Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

    Antalya'da köpekten kaçmaya çalışan çocuğa, kamyon çarptı VİDEO ARŞİV

    Antalya da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü #1

    KALBİ DURDUKTAN SONRA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

    Kızı Mahra'nın yoğun bakımdaki fotoğrafını çektiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Murat Pınar, "Sabah muayene sırasında kalbi durmuş. Sağ olsunlar yoğun müdahale edip, hayata döndürmüşler. Bilinci hala kapalı. Beyni tepki vermiyormuş. Kızımın yanına girdim, 55 dakika durdum. Durumu hala kritik" dedi.

    Antalya da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü #2

    Antalya da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü #3

    Antalya da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü #4

    Antalya da köpekten kaçarken ezilen Mahra, hayata döndürüldü #5


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