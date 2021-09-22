Antalya'da kusmuğu soluk borusuna kaçan küçük kız hayatını kaybetti

Talihsiz yavrunun cenazesini kucağında taşıyan kuzeni, amcasının bulunduğu otomobilde yine kucağında taşıyarak memleketine götürdü.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Tevfik-Sadriye Kaya çiftinin iki çocuğundan 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, akşam saatlerinde bir anda rahatsızlandı.

Yakınlarının iddiasına göre, küçük kızın kusmuğunun soluk borusuna kaçtığı öğrenildi.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Ailesi, yutkunamayan küçük kızı Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Ambulans Kemer ilçesine geldiği sırada ise küçük kızın durumu kötüleşince Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz yavru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





EN AĞIR YOLCULUK...

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Esma Nur Kaya’nın cenazesini almaya, amcası Hüseyin Kaya ve kuzeni Mehmet Kaya geldi.

İşlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesini, kuzeni Mehmet Kaya kucağında taşıdı. Geldikleri otomobilin arka yolcu kısmına koyarken, ayakta durmakta güçlük çeken amcası Hüseyin Kaya’da otomobilin ön yolcu koltuğuna oturdu.





150 KİLOMETRE UZAĞA DEFNEDİLDİ

Cenaze, defnedilmek üzere şehir merkezine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Demre ilçesine götürüldü.