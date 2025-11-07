Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi...

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Bazı kent sakinleri, yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken bazıları da kıyafetleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

SERALARDA HASAR

Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi'ndeki seralar, sağanak ve rüzgar nedeniyle hasar gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören 4 serada hasar tespit çalışması yaptı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin merkez ilçeleri ile Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Paylaşımda kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.