Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Galatasaray SK mücadelesini yönetecek hakem belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre derbide düdük çalacak isim FIFA kokartlı Ozan Ergün olacak.

DEV DERBİDE ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Abil Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİ YÖNETTİ

34 yaşındaki Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig'de 11, 1. Lig'de 6 ve kupada 1 maç olmak üzere toplam 18 maç yönetti.

Ozan Ergün, kariyerindeki tek derbiyi bu sezon yönetti. O derbide Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.