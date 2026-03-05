Vladimir Zelensky: ABD bizden İran drone'ları için yardım istedi

ABD ve İsrail İran'ı vurmaya, İran ise tüm Körfez bölgesine misilleme yapmaya devam ediyor.

İran füzeleri ve Şahed adlı kamikaze drone'ları; Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarındaki ABD üsleri, ABD elçilikleri ve enerji tesislerini hedef alıyor.

Dünya çapında büyük bir ekonomik kaosa neden olan bu saldırıları durdurmak için İran'ın kamikaze drone saldırılarını önlemek tek yol.

Bu kapsamda uzun süredir Rusya ile adeta drone savaşına dönüşen bir savaş yürüten Ukrayna, yardım talep edilen konuma geldi.

"ABD BİZDEN İRAN DRONE'LARINI DURDURMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'nin kendilerinden İran'ın, Körfez ülkelerine yaptığı Şahed kamikaze drone'ları durdurmak için yardım talep ettiğini söyledi.

Zelensky konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortaklarımız, Şahedlere karşı savunma, uzmanlık ve gerçek operasyonel destek konusunda yardım için bize, Ukrayna'ya ulaşıyorlar. Amerikan tarafından da bu konuda talepler geldi." ifadelerini kullandı.

"AVRUPALI ORTAKLARIMIZLA KOORDİNASYON SAĞLIYORUZ"

Zelensky, ifadelerini şöyle sürdürdü:

Son birkaç gündür Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt liderleriyle görüştüm. Diğer bölgesel liderlerle de görüşmeler olacak. Avrupalı ​​ortaklarımızla koordinasyon sağlıyoruz.



Elbette, sağladığımız her türlü yardım, Ukrayna'daki kendi savunmamızı zayıflatmaması ve diplomatik nüfuzumuza bir yatırım olarak hizmet etmesi koşuluyla olacaktır. Bu savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmemize yardımcı olanları, Ukrayna'yı savaştan korumaya yardımcı oluyoruz.

"ROLLER DEĞİŞTİ"

2022 yılında Rusya'nın işgal hamlesi ile büyük bir savaşa girişen Ukrayna'nın en büyük destekçisi, Joe Biden başkanlığındaki ABD oldu.

Milyarlarca dolarlık ABD desteği ile Rusya'ya karşı yıllardır savaşan Ukrayna, son dönemde 'drone savaşı'na dönen çatışmalarda bu alanda uzmanlık elde etti.

ABD'nin son dönemde Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Ukrayna'ya karşı tutumu değişirken ABD'nin bu yardım talebi, 'roller değişti' yorumlarına neden oldu.