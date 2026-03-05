Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'den son gelişmeleri aktardı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Orta Doğu gittikçe ısınırken, Ensonhaber ekibi de sahadan bilgileri aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan, savaşın son durumunu olay yerinden aktarmak için İsrail'e gitti.

SAHADAN SICAK GELİŞMELER

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'den sıcak gelişmeleri bildirmeye başladı.

Ünal, Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara ile yayın yaparak, Tel Aviv'de olanları tek tek aktardı.

Ünal, Çağlar Cilara ile yaptığı yayında son durumu şu sözlerle anlattı;

"TELEFONUMUZA BİLDİRİM GELDİ, PATLAMA SESİ DUYDUK"

"Çağlar merhaba, İsrail'in Başkenti Tel Aviv'deyiz. Savaşın kalbindeyiz. Buraya gece yarısı geldik. Buraya geldiğimizden itibaren savaşı hissettiğimizi söyleyebiliriz.

Ne oldu? Otele yerleştikten sonra telefonlarımıza birer bildirim geldi. Bu bildirimlerden dakikalar sonra patlama sesleri duyduk.

İran tarafından yapılan misilleme saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin kendini ateşleyerek onları imha etmesinin sesleriydi.

"TEL AVİV'DE ÖLÜM SESSİZLİĞİ"

Sabah saatlerinde dışarı çıktığımızda ise adeta Tel Aviv'deki ölüm sessizliğini gördük. İnsanlar evlerinden çıkmıyor, füze saldırı bildirimleri geldiğinde hemen sığınaklara iniyorlar.

"HER YER KAPALI, HAYAT TAMAMEN DURMUŞ DURUMDA"

Dükkanlar kapalı, herhangi bir ihtiyacınızı giderebilmek için açık bir dükkan görebilmek gerçekten çok zor. Trafikte neredeyse hiç araç yok, hayat tamamen durmuş bir durumda diyebilirim.

"BURADA HABER YAPMAK OLDUKÇA ZOR, DİREKT GÖZALTINA ALIYORLAR"

Burada gazeteciler zor şartlarda haber yapmak zorunda. Çünkü İsrail ordusu, İsrail polisi, kameraların kendisine çevrilmesini hiçbir şekilde istemiyor. Direkt sonucu gözaltı olarak bitiyor.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIYOR

Çağlar, savaşın ilk başladığı günden itibaren İran tarafından buraya 500 kadar füze atıldı. Ve belki de yüzlerce kamikaze drone ile saldırılar yapıldı.

Peki bu İsrail'in sürekli anlattığı Demir Kubbe nasıl çalışıyor? Bu Demir Kubbe'nin çalışması hakkında biraz bilgi sahibi oldum, maliyetini öğrendim.

İran tarafından atılan bir füzenin Demir Kubbe tarafından imha edilmesinin bedeli 80 bin dolar.

Kamikaze drone'ların gönderilmesi ise tek füze ateşlenmiyor. Mecburen birkaç tane füzenin ateşlenmesi gerekiyor Demir Kubbe tarafından.

"DEMİR KUBBE'NİN ÇALIŞTIRILMASI İÇİN 40 MİLYON DOLARLIK MAALİYET OLUŞTU"

Bu da İsrail'e savaşın maliyetini günden günde artırıyor. Bir hesap yapmak gerekirse, İran'dan sadece 500 tane füze atıldı. Bu da ne demek, şu ana kadar Demir Kubbe'nin çalıştırılması için 40 milyon dolarlık bir maliyet oluştu.

Ve bu kamikaze drone'ların saldırılarının devam etmesi durumunda savaşın maliyeti, Demir Kubbe'nin çalışmasıyla günden güne artıyor.

"İRAN, SAVAŞIN EKONOMİK FATURASININ ARTMASINI İSTİYOR"

Pekin İran sadece İsrail'e yönelik mi saldırılar düzenliyor? Tabii ki de hayır. Ne yapıyor İran, Körfez'deki Amerikan üslerine yönelik saldırılar düzenliyor. İsrail'de stratejik noktalara füze saldırılarında bulunuyor, kamikaze drone'larını gönderiyor.

Burada F-35'lerin kalktığı hava alanlarına saldırılar düzenliyorlar. Enerji noktalarına saldırılar düzenliyorlar, İran şu anda İsrail'e ve Körfez'in bazı noktalarında Amerikan üslerine saldırılar düzenleyerek enerji hatlarını, havaalanlarını vurarak savaşın ekonomik faturasının daha da artmasını istiyor.

"İSRAİL POLİSİNİN KATI KURALLARI VAR"

Şu anda üzerimde bir helikopter gidiyor Çağlar, objektifimi oraya çeviremiyorum çünkü bu konuda İsrail ordusunun ve İsrail polisinin çok katı kuralları var.

Herhangi bir durumda direkt gözaltına maruz kalıyoruz, gözlemlerimi aktarmaya devam edeceğim, teşekkürler Çağlar."

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran'dan gelen misilleme saldırıları öncesi Google tarafından telefona uyarı bildirimi geldiğini söyleyen Ünal, akabinde ise şehirde sirenlerin çaldığını söyledi.

Ünal, yaşananları kayda aldığını da belirtti ve şöyle dedi;

"GOOGLE TARAFINDAN BİLDİRİM GELİYOR"

"Çağlar, az önce telefonlarımıza bir bildirim geldi. Bu bildirim Google tarafından geliyor ve birkaç dil seçeneğiyle geliyor. Bu bildirimi görenler direkt sığınaklara gidiyor.

"BİLDİRİMİ GÖRMEYENLER İÇİN SİRENLER ÇALIYOR"

Ardından bildirimi görmeyenler için şehrin genelinde büyük bir siren sesi çalıyor. Siren sesi az önce çalarken biz saklandık. Ama ben bir kısmını video kaydına aldım."

DÜN İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerinden bilgi ve görüntü almak isteyen İlyas Efe Ünal ve Adem Metan, dün İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Söz konusu açıklama, dün ilk olarak Adem Metan'dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Metan, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız.

Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." demişti.